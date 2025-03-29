Во Франции рассказали о неуязвимых дронах России

Российские оптоволоконные дроны, которые невозможно уничтожить средствами радиоэлектронной борьбы, вызывают страх у ВСУ. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание пишет, что с минувшей осени российская армия успешно использует БПЛА, управляемые с помощью очень тонкого и легкого оптоволоконного шнура. Они способны преодолевать несколько десятков километров и являются неуязвимыми. В ВСУ признают эффективность такого оружия и говорят, что оно стало большой проблемой.

«Россияне начали массово использовать оптоволоконные дроны. Это стало громадной проблемой для нас, потому что средствами РЭБ их подавить невозможно», — рассказал один из украинских боевиков.

Le Monde отмечает, что армия России постоянно внедряет новейшие технологии на поле боя. Последней новинкой стали БПЛА «Овод», оснащенные искусственным интеллектом (ИИ).