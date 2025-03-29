В Днепре взлетел на воздух комплекс Bartolomeo с "непростыми постояльцами"

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил в своем Телеграм-канале, что со вчерашнего вечера в Днепропетровске (Днепре) и в окрестностях было зафиксировано шесть прилетов. Один из мощных ударов пришелся по элитному гостинично-ресторанному комплексу Bartolomeo с "очень непростыми" жильцами.

По данным подпольщиков, в фешенебельном ресторане в комплексе «Bartolomeo» было какое-то празднество у иностранных офицеров, которые представляли страны НАТО. К ним пришли украинские военные, в том числе офицеры СБУ и ГУР Минобороны Украины.

В комплексу, как отметил Лебедев, около 23 часов 28 марта был осуществлен удар при помощи БПЛА "Герань", что вызвало масштабные разрушения и сильный пожар.

В пророссийском подполье предварительно оценивают число погибших около 30. Сообщается, что около десяти из них могут быть иностранными военными.

Также удары пришлись на подземные цеха завода "Южмаш", где осуществлялось производство ракет, по городу Синельниково в Днепропетровской области, через которых проходит ротация украинских войск, написал Лебедев.

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