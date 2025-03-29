Украинские зечки пошли в "мясной штурм" на российские позиции

Попавший в плен к российским военным военнослужащий отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Константин Харитонов рассказал, что после назначения генерала Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками Украины женщин-заключенных начали отправлять в "мясные штурмы".

"Они (женщины-заключенные) раньше были, но преимущественно появляться начали после прихода Драпатого", - сказал Харитонов на видео, которое обнародовало Министерство обороны России.

По словам пленного, зечки были слабо подготовлены, но их отправляли на штурм вместе со всеми остальными мобилизованными, также слабо подготовленными.

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Он добавил, что сначала женщин тренировали отдельно, а потом они входили в боевые подразделения. В одном подразделении было до восьми человек, в том числе две-три женщины. Мужчины в основном были возрастом около 45 лет, а женщины-заключенные до 30 лет. Их заставляли наравне со всеми носить рюкзаки со снаряжение весом в 30 кг и ходить в "мясные штурмы".