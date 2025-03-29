Экипаж российского противолодочного самолета снял на видео авианосец США под собой

Самолет Ил-38Н «Новелла» ВМФ России пролетел над авианосцем Carl Vinson ВМС США, его сопроводили американские истребители. Кадры эффектного пролета опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ил-38Н «Новелла» пролетел на малой высоте. Пролет снял экипаж российского самолета. На опубликованных кадрах можно заметить, как рядом с российским судном по левое крыло летит на близкой дистанции истребитель пятого поколения F-35C Lightning II в палубной модификации. Под российским самолетом — американский военный корабль.

Ранее кадры этого же пролета сняли американские моряки с борта корабля. Справа от российского самолета летел палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.