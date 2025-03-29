Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время бои идут в направлении поселка Котлино.

При этом чиновник отметил, что украинские войска предпринимают попытки контратак на этом направлении, точно также, как и на подступах к Дзержинску.

24 марта ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контратаки в районе поселка Шевченко, к юго-западу от Красноармейска, потеряли несколько элитных подразделений и западную технику.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, которые прошли обучение во Франции, Германии, Великобритании.