США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Новые авиаудары США обрушились на Йемен в ночь на субботу, в результате которых, как сообщается, погиб по меньшей мере один человек. Как ранее признали американские военные, они ударили по крупному военному объекту в центре столицы страны Саны, который контролируется повстанцами-хуситами.

Полный масштаб ущерба и точное количество жертв пока неясны, хотя атаки последовали за мощными ночными авиаударами в пятницу, которые казались особенно интенсивными по сравнению с другими днями кампании, начавшейся 15 марта, сообщает Associated Press. По информации агентства, новая американская операция в отношении хуситов при президенте Дональде Трампе выглядит более масштабной, чем при Джо Байдене: США переходят от нацеливания исключительно на пусковые площадки к стрельбе по базам, а также сбрасыванию бомб в городах.

Трамп предупредил, что США ответят силой на атаки хуситов

Между тем, анализ спутниковых фотографий, проведенный AP, показывает, что американские военные также перебросили бомбардировщики-невидимки дальнего действия B-2 на базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Она находится далеко за пределами досягаемости хуситов. Субботние удары были нанесены по нескольким районам Йемена, находящимся под контролем поддерживаемых Ираном хуситов, включая столицу Сану, а также в провинциях Аль-Джауф и Саада, сообщают контролируемые хуситами СМИ. В результате ударов в Сааде один человек погиб и еще четверо получили ранения, сообщило информационное агентство SABA, управляемое хуситами. Министерство телекоммуникаций и информационных технологий в Сане, контролируемое хуситами, заявило, что в результате ударов США в пятницу были уничтожены "радиовещательные станции, вышки связи и сеть обмена сообщениями" в провинциях Амран и Саада. Удары в Амране вокруг Джебель Асвада, или "Черной горы", были особенно интенсивными.