Арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW захвачен в Гуево Курской области российскими военными. Об этом сообщил в интервью РИА Новости офицер группировки войск «Север».

Отмечается, что в операции участвовали штурмовики 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

На снятых мотострелками группировки «Север» кадрах запечатлены захваченные гранатометы и отбитые у ВСУ позиции.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 28 марта бойцы взяли под контроль село Гоголевка.