При ударе по Днепропетровску убиты несколько офицеров НАТО

В ночь на 29 марта российские БПЛА "Герань" нанесли концентрированные удары по нескольким целям в Днепропетровске и его окрестностях.

© Российская Газета

Самым интересным стал налет на фешенебельный гостиничный комплекс Bartolomeo на берегу Днепра. По данным подполья, в бунгало у реки жили военные советники из НАТО, а вечером в пятницу они пировали вместе с сотрудниками местной СБУ и военными из ГУР.

Прилет пришелся как раз на ресторанный зал.

"Погибших - более тридцати. Количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно, около десятка иностранцев", - написал координатор подполья Сергей Лебедев.

Также нанесены удары по заводу "Южмаш". После попадания началась детонация в подземном цеху, где налажен выпуск ракет.