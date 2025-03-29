При ударе по Днепропетровску убиты несколько офицеров НАТО
В ночь на 29 марта российские БПЛА "Герань" нанесли концентрированные удары по нескольким целям в Днепропетровске и его окрестностях.
Самым интересным стал налет на фешенебельный гостиничный комплекс Bartolomeo на берегу Днепра. По данным подполья, в бунгало у реки жили военные советники из НАТО, а вечером в пятницу они пировали вместе с сотрудниками местной СБУ и военными из ГУР.
Прилет пришелся как раз на ресторанный зал.
"Погибших - более тридцати. Количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно, около десятка иностранцев", - написал координатор подполья Сергей Лебедев.
Также нанесены удары по заводу "Южмаш". После попадания началась детонация в подземном цеху, где налажен выпуск ракет.