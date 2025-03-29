Вооруженным силам России осталось вытеснить украинские войска из трех населенных пунктов Курской области, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее в МО сообщили об освобождении села Гоголевка в Суджанском районе.

Населенных пунктов в общей сложности три оставалось за противником, — сказал он.

Ранее Алаудинов сообщил, что тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области. По его словам, Вооруженные силы Украины таким образом пытаются скрыть личности убитых, когда бросают тела на поле боя.

Он также отметил, что Киев потерял множество наемников и бойцов Сил специальных операций ВСУ при попытках идти на Курчатов и Курск. По его словам, властям Украины безразлично число погибших.

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До этого старший оператор отдельной роты БПЛА группировки «Центр» под позывным Сега рассказал, что расчет отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» успешно ликвидировал элитные подразделения специального батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» в районе к западу от Покровска (Красноармейска). По словам оператора, действия роты БПЛА были проведены после тщательной разведки, которая позволила точно определить расположение вражеских расчетов. Это позволило эффективно выполнить боевую задачу.