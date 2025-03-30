Житель курской Гончаровки заявил, что в селе осталось лишь два человека

В селе Гончаровка, расположенном в Суджанском районе Курской области, осталось всего два местных жителя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель Николай. 14 марта в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили этот населенный пункт.

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"Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится, я не уеду", - сказал мужчина. По его словам, на данный момент продукты есть, а обстрелов они уже не боятся.

"Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания", - заявил мужчина.

13 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. 18 марта командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.