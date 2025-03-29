Захваченный в плен бойцами России украинский солдат Андрей Чемер был удивлен, обнаружив, что носил с собой документы на трансплантацию органов в Канаде, а не медицинский полис, как он думал. Об этом заявили военнослужащие группировки войск «Север».

«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал … каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники. Не успел (заполнить документ — ред.), потому что начался обстрел», — рассказал российским бойцам боевик. Его слова приводит РИА Новости.

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По данным источника, Андрей Чемер и его сослуживцы действительно заполнили формы, которые забрал у них командир, считая это обычным страхованием на случай получения ранений. Однако на самом деле это оказалось согласием на трансплантацию органов в клинике Канады, что стало неожиданностью для военнопленного.