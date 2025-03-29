Русский танкист перехитрил пленившего его солдата ВСУ

Российский механик-водитель — единственный выживший из экипажа подбитого танка — перехитрил взявшего его в плен украинского военного, он сам пленил его и доставил к своим. Об этом рассказал сам боец ВС РФ.

Взявший его в плен солдат ВСУ спросил по радио у командования, что делать с пленным. «Решай вопрос сам», — ответил ему командир.

— Братан, давай просто разойдемся — ну люди же. Типа ты меня не видел, — предложил танкист.

Противник помотал головой и опять вызвал начальство. «Решай сам», — повторили ему.

— Видишь, все к тому идет. Давай разойдемся, — снова сказал российский военный.

Украинец согласился. Танкист отошел на несколько шагов, обернулся и заявил: «Э, нет. Ты же меня сейчас в спину расстреляешь». И начал приближаться.

Боевик попытался передернуть затвор автомата, но тот заклинило.

— Тут я понял, что нужно что-то делать, и давай с ним бодаться. Под руку то ли чурка попалась, то ли камень. Ударил его по голове и все, победа наша, — цитирует бойца ВС РФ Telegram-канал «Война. История. Оружие».

Он разобрал и выкинул автомат украинца, взял его на прицел и привел к российским военным, передает «Российская газета».

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