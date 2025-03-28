Во Львове разоблачили аферу с отправкой солдат ВСУ на работы на СТО

Во Львове разоблачили офицеров воинской части, отправлявших солдат работать на СТО вместо службы и зарабатывающих за счёт этого хорошие деньги.

© Московский Комсомолец

По данным украинской прокуратуры, четырем должностным лицам ВЧ Национальной гвардии 4114 были выданы подозрения. Им вменяется статья о превышении военным лицом служебных полномочий.

Подозреваемые использовали семерых военнослужащих-контрактников ВЧ для работы на станции техобслуживания транспортных средства. В то время как военные ремонтировали авто на двух СТО во Львове и области, им выплачивалась ЗП за службу в Национальной гвардии, которую забирали сами подозреваемые.