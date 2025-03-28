Российский офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню

ВСУ превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали. Об этом РИА Новости сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Он отметил, что украинские военные разграбили все магазины, склады, квартиры и частные дома. По словам офицера, украдено и вывезено «буквально все».

«Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы). Все превращено в огневые точки и позиции», — добавил он.

Также офицер указал, что российские военнослужащие находят во всех населенных пунктах Курской области, где были ВСУ, «очень много оружия НАТО и мин западного образца».

Напомним, что в начале марта стало известно о переломе в освобождении Курской области в пользу России. Согласно последним сводкам, только с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов региона, включая районный центр Суджу.