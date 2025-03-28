Киев получил лицензию на производство ПВО на Украине

Украина получила лицензию на производство ряда систем ПВО, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер рассказал о получении лицензии в ходе брифинга, посвященного итогам встречи «коалиции желающих» — группы стран, готовых оказать военную и финансовую поддержку Украине.

«Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии», — уточнил Зеленский.

Журналисты отметили, что политик не посчитал нужным раскрыть, разрешение на производство каких конкретно комплексов и на каких условиях ему удалось получить.

Ранее Зеленский сообщил, что украинские инженеры разработали дроны, способные преодолевать расстояния до 3 тыс. км.

По его мнению, украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями европейских стран — это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая будет создана на континенте.