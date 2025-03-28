Зеленский: Киев получил лицензию на производство ПВО на Украине

Илья Родин

Украина получила лицензию на производство ряда систем ПВО, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

Киев получил лицензию на производство ПВО на Украине
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По данным агентства, украинский лидер рассказал о получении лицензии в ходе брифинга, посвященного итогам встречи «коалиции желающих» — группы стран, готовых оказать военную и финансовую поддержку Украине.

«Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии», — уточнил Зеленский.

Журналисты отметили, что политик не посчитал нужным раскрыть, разрешение на производство каких конкретно комплексов и на каких условиях ему удалось получить.

Ранее Зеленский сообщил, что украинские инженеры разработали дроны, способные преодолевать расстояния до 3 тыс. км.

По его мнению, украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями европейских стран — это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая будет создана на континенте.