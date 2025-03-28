Раненного бойца ВС РФ Артема Князева два месяца прятала у себя в подвале от украинских военных супружеская пара на донецком направлении. Позиции ВСУ находились в 20 метрах. Об этом сообщает RT.

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Боец, который получил осколочные ранения ног при штурме села Новый Комар, из-за обстрела не смог эвакуироваться. Он почти две недели прятался от дронов под деревом, воды и еды у него не было.

Затем он вышел к дому на окраине села, где прятались в подвале двое местных жителей, муж и жена, чей дом разбомбили ВСУ.

Супруга рассказал, что они накормили российского солдата. Также женщина отметила, что им было страшно, поскольку украинские военные находились в соседнем доме.

За время, которые супруги и Князев провели в подвале, они много разговаривали, и даже встретили Новый год. После освобождения села российскими войсками раненный боец попал в госпиталь. Теперь он каждый день звонит спасшим его супругам, которые считают его своим сыном.

Ранее российский военнослужащий из группировки ВС РФ «Север» рассказал, что перед ВСУ поставлена задача захватить новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской.