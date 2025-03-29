Требование Франции и Британии к руководству ВСУ раскрыли

Франция и Великобритания в ультимативной форме потребовали от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского до 1 мая занять максимально возможное количество территории РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на источники.

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«Сырскому в ультимативной форме доведены требования от лица военного блока Британия — Франция, до 1 мая этого года занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, не считаясь с потерями», — говорится в сообщении.

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Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что бойцы российских войск продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка. Он также связал успехи ВС России с давлением на украинские подразделения в районе пограничного пункта пропуска «Суджа».