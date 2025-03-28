Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Село Головчино подверглось ударам FPV-дронов. В результате два автомобиля оказались уничтожены, а линия электропередачи получила повреждения. Еще один населенный пункт — хутор Рябики Валуйского округа — также подвергся атаке БПЛА. Повреждения там зафиксировали у фасада и забора частного домовладения, а также у рядом стоящей «Газели».

«В селе Грузское Борисовского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи — часть жителей села временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО России», — написал чиновник.

В четвертом населенном пункте — селе Илек-Пеньковка — повреждения из-за атаки беспилотника получил один из корпусов сельхозпредприятия, добавил глава области.

Ранее Telegram-канал Wargonzo заявил, что ВСУ продолжают совершать «накаты» в Белгородскую область, но российские войска успешно отражают все атаки в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка.