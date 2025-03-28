Два американских БТР свалились в воронку от авиабомбы в зоне СВО

В воронку от авиабомбы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) свалились два американских БТР M113.

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Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

«Два М113 противника отдыхают в воронке. Учитывая плотность работы FPV, доставать их оттуда уже никто не будет», — говорится в публикации.

Длина каждого бронетранспортера составляет 4,86 метра, ширина — 2,69 метра, высота — 2,5 метра.

Кратер, куда упали машины, образовался в результате удара фугасного самолетного боеприпаса. Вероятно, это след от трехтонной авиабомбы.

Ранее в Литве нашли американский бронетранспортер M88 Hercules, который утонул в болоте в ходе учений.