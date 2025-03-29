Российские войска уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — пояснили в ведомстве.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что вооруженные силы России должны будут обеспечить безопасность Курской области после того, как украинские войска отойдут из региона.

Стало известно о превращении ВСУ Курской области в пустыню

По его мнению, это станет первостепенной задачей ВС РФ после отхода ВСУ из области, поскольку специалисты могли бы спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которую уничтожил противник.

28 марта в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.