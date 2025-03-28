Над Тартусом сбили летевший к российской базе беспилотник

В небе над Тартусом в Сирии был сбит БПЛА, направлявшийся к российской базе ВМФ. Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Накануне стало известно, что Вашингтон направил сирийской переходной администрации обновленный список требований для смягчения санкций.

В перечне отсутствуют требования, которые ранее были основными. В частности, США больше не настаивают на лишении России доступа к стратегическим объектам — авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения в Тартусе.

По оценке экспертов, российские военные использовали для перехвата дрона «Панцирь-С1».

Специалисты отметили, что комплекс в 2018-2025 годах доказал в Сирии свою высочайшую боевую эффективность.

Так, в январе 2018 года российские средства ПВО и РЭБ обезвредили 10 ударных беспилотников, направлявшихся сторонниками оппозиции на российскую авиабазу Хмеймим и 3 БПЛА — на пункт МТО ВМФ в Тартусе.

1 февраля 2020 года 2 дрона были принудительно посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. 3 февраля расчет комплекса «Панцирь-С1» уничтожил БПЛА на подходе к базе — аппарат заходил со стороны Средиземного моря.