ВВС ФРГ сопроводили неизвестный самолет над Балтийским морем

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Правительство Германии подтвердило, что самолеты немецких ВВС поднимались в воздух для сопровождения неизвестного борта над Балтийским морем 27 марта, он не нарушил воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее немецкие СМИ заявляли, что истребители НАТО поднимались в небо над Балтикой с целью сопровождения российского самолета Ил-20М, двигавшегося со стороны воздушного пространства Калининградской области.

На брифинге кабмина ФРГ журналисты попросили официального представителя Минобороны Германии Натали Йеннинг прокомментировал данную информацию. Она подтвердила, что 27 марта ВВС Германии действительно были подняты в небо, чтобы сопроводить неизвестный самолет.

«Он находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без плана полета и без сигнала транспондера. Наши истребители Eurofighter идентифицировали его соответствующим образом, а затем сопроводили его из этого воздушного пространства», — добавила Йеннинг.

При этом она отметила, что неизвестный самолет не нарушил воздушное пространство НАТО.