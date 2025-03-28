Украине передали 909 тел погибших военных

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил о получении 909 тел погибших военных. Об этом пишет РБК.

Согласно информации штаба, Украина получила тела военных, которые погибли на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях. Кроме того, в это число также вошли тела из моргов на территории России.

«Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших», — сообщил штаб.

В сообщении также выражается благодарность международному комитету Красного Креста. При этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Россия также получила 43 тела российских военных.

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