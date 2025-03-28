Киев отдал приказ ВСУ занять новые территории в российских областях

Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдали приказ взять под контроль территории Курской области и отдельные участки Белгородской.

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Об этом в пятницу, 28 марта, сообщают представители группировки войск «Север».

— ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта. Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров, — сообщили в группировке.

26 марта военный блогер Юрий Подоляка заявил, что подразделения ВСУ готовятся к новому удару в белгородском приграничье. Он также отметил, что украинские солдаты планируют продолжать свои усилия по установлению контроля над селом Поповка.

Также стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины пытались проникнуть на территорию Белгородской области на тракторах, но были отбиты военнослужащими ВС РФ. По его словам, российским солдатам «вовремя подошло подкрепление».

24 марта появились сообщения о том, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области и начал штурм опорного пункта. Журналисты отметили, что украинские боевики пытались забросать гранатами блиндажи с российскими бойцами.