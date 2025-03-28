Армия Израиля атаковала хранилище беспилотников «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по хранилищу беспилотников ливанской шиитской организации «Хезболла», расположенному в районе Дахия в Бейруте. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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«Террористическая организация «Хезболла» систематически внедряет свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, что является ярким примером циничной эксплуатации «Хезболлой» ливанских мирных жителей в качестве живого щита», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее самолеты Израиля нанесли два мощных удара по пригороду Хадас на южной окраине Бейрута. С места авианалета в небо поднимались столбы дыма.

22 марта премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии главы кабмина добавили, что Бейрут несет полную ответственность за все происходящее на его территории.