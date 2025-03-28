Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

Российские войска не только освободили ряд населенных пунктов в Курской области, но и продвинулись в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска смогли продвинуться в районе Басовки и существенно расширили зону контроля в Сумской области», — рассказал собеседник канала.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России окончательно зачищают Гусево и вошли в Олешню в Курской области, добавил источник.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, который находится у границы с Сумской областью Украины.