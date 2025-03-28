Смерть Героя России майора Марата Тибилова в Курской области наступила после прямого удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности появились в публикации врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По сообщению российского чиновника, последний выход на боевую задачу майор Тибилов совершил в населенном пункте Черкасское Поречное. Хинштейн отметил, что ВСУ нанесли удар по поселку, уже освобожденному российской армией.

Ранее военблогер показал последнее видео от Тибилова после сообщений о его смерти.

Опубликовано последнее видео Героя России после сообщений о его смерти в бою

О смерти майора Марата Тибилова с позывным Талиб стало известно сегодня, 28 марта. По сообщению Росгвардии, Герой России не вернулся с боевого задания.