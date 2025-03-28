Российская армия освободила село Красное Первое в Харьковской области. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.

В это же день ведомство также сообщило, что армия ВС РФ освободила Гоголевку в Курской области. Там также добавили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 320 солдат.

27 марта российские системы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Также были перехвачены и ликвидированы две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Стало известно, что спецслужбы Украины собираются организовать провокации в Николаеве с целью обвинения России в нарушении договоренностей и атаках на энергетическую инфраструктуру города.