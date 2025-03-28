Появились новые кадры пожара на станции «Суджа» после удара ВСУ

Минобороны России показало кадры пожара, возникшего на газоизмерительной станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео опубликовано на RuTube-канале министерства.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 28 марта ВСУ нанесли удар реактивными снарядами HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Военные заявили, что на станции возникло сильное возгорание и энергообъект был «фактически уничтожен».

Ранее по итогам переговоров президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что уже после разговора президентов, в ночь на 19 марта, украинские дроны атаковали энергетический объект на Кубани. В ночь на 21 марта, по данным Минобороны, отступающие силы ВСУ преднамеренно атаковали станцию «Суджа». Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

В Минобороны подчеркивали, что через станцию ранее прокачивалось более 400 миллионов кубометров газа в сутки для поставок в Европу. С 7 августа 2024 года и до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ, отмечали российские военные.