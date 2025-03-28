Армия Израиля предупредила жителей юга Бейрута о предстоящих авиаударах

Израильские военные призвали жителей южных окраин ливанской столицы и предместья Хадас срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими авиаударами по предполагаемым объектам шиитской организации "Хезболлах".

© Соцсети

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке предупредил в X о готовящемся воздушном рейде и разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.