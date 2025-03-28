Армия Израиля предупредила жителей юга Бейрута о предстоящих авиаударах
Израильские военные призвали жителей южных окраин ливанской столицы и предместья Хадас срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими авиаударами по предполагаемым объектам шиитской организации "Хезболлах".
Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке предупредил в X о готовящемся воздушном рейде и разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.
"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть эти здания рядом с объектами "Хезболлах" и держаться от них на расстоянии не менее 300 метров", - говорится в тексте.