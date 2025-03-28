Западные военные структуры обеспечили Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность удара по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

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Авторы поста пояснили, что системы HIMARS требуют точной геолокации и спутниковой координации. Это реализуется через инфраструктуру НАТО. В связи с этим, пояснили в посте, разговоры о самодеятельности и неконтролируемом применении оружия украинскими войсками не выдерживают критики.

ВСУ ударили HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа»