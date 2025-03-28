Западные военные структуры обеспечили Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность удара по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Авторы поста пояснили, что системы HIMARS требуют точной геолокации и спутниковой координации. Это реализуется через инфраструктуру НАТО. В связи с этим, пояснили в посте, разговоры о самодеятельности и неконтролируемом применении оружия украинскими войсками не выдерживают критики.
ВСУ ударили HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа»
«Удар по стратегическому энергетическому объекту был не просто санкционирован, а оперативно обеспечен западными военными структурами, с высокой вероятностью — под непосредственным кураторством Великобритании», — говорится в публикации.