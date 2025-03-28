Геостратег объяснил, как начнется ядерная война

Ядерная война может начаться в том случае, если рядом с ядерной же кнопкой окажется идиот, считает геостратег Андрей Школьников. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

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«Чтобы идиот оказался рядом с кнопкой. К сожалению, уровень деградации сейчас многих элит, в том числе европейских, дошел до такого уровня, что если бы у них была возможность нажать на кнопку, с них бы сталось. Благо, контроль ядерных арсеналов в той же Британии контролирует США», - отметил Школьников.

Эксперт обратил внимание на уровень понимания происходящего у многих современных европейских политиков. Они не представляют себе, что будет представлять из себя мир в случае ядерной войны. Такие, по мнению Школьникова, вполне могут нажать на кнопку ссудного дня.

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