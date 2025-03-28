ВС России обнаружили многоуровневый «муравейник» ВСУ под Часовым Яром

Российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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Отмечается, что за трубами канала в лесу находилась разветвленная система укреплений, которые были соединены подземными ходами, перемещаться по трубам возможно было в полный рост. Среди них были трехуровневые оборонительные сооружения типа «муравейник».

«Первый слой — боевой. Там несли боевое дежурство. Ниже находилось углубление для ночлега и жизнедеятельности. Третий — для генераторов», — сказал командир 299-го парашютно-десантного полка.

Уточняется, что артиллерия ВС России проделала в слоях проломы, чтобы дать российским штурмовикам возможность пройти дальше. Телеканал указывает, что в этом подземном бункере в свое время находились военные советники НАТО.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои в черте города Часов Яр продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.