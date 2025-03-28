Министерство обороны России оценило обязательство Украины о прекращении ударов по энергетическим объектам РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что это — очередная уловка украинского президента Владимира Зеленского, которая предпринята с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ утром в пятницу, 28 марта, нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло возгорание, энергетический объект фактически уничтожен.