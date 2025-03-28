Минобороны оценило обещание Зеленского не бить по энергообъектам

Публично заявленные обязательства Киева о прекращении атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ведомство заявило, что украинские войска за минувшие сутки трижды атаковали объекты энергетического сектора. В частности, была уничтожена газоизмерительная станция «Суджа» — по предварительной информации, ее атаковали с помощью РСЗО HIMARS.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"», — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин после разговора с американским лидером Дональдом Трампом поручил временно прекратить атаки по энергетическим объектам. В Кремле ранее заявляли, что не видят взаимности в прекращении ударов по энергообъектам со стороны украинских властей, которые продолжают атаки.