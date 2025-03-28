МО РФ сообщает о том, что Киев ударил по газоизмерительной станции «Суджа» реактивными снарядами HIMARS.

Удар нанесен 28 марта около 20.20. Российское оборонное ведомство отметило, что на газоизмерительной станции произошло сильное возгорание, которое привело к фактическому уничтожению энергетического объекта.

Помимо этого, Минобороны России сообщило, что сегодня утром наши средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников самолетного типа в саратовской области. Объектом их атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Еще вчера, 27 марта, в Белгородской области около 15.00 произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе. Причиной стал прицельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все публично заявленные обязательтва Украины о якобы прекращении намеренных атак по гражданской энергетической инфраструктуры РФ - не более чем очередная уловка Зеленского. Цель - не допустить обрашения фронта ВСУ и восстановить военный потенциал при помощи европейских «союзников».

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Ранее сообщалось, что Киев ударил по энергетическим объектам в Крыму и Брянской области. Противник использовал беспилотные летательные аппараты.