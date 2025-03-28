35 осколков и снова в бой: невероятная история башкирского солдата

Рафис Нуриханов, уроженец села Богданово Балтачевского района Башкирии, проявил исключительное мужество и преданность долгу, участвуя в специальной военной операции.

Как пишет на свой странице в соцсети глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев, после срочной службы и контракта, Нуриханов, с позывным "Тайфун", выполнял боевые задачи в Сирии. С началом СВО он отправился на линию фронта.

В декабре 2022 года боец получил тяжелое ранение – 35 осколков попали солдату в ногу. После нескольких месяцев лечения и восстановления Нуриханов вернулся в строй. Он получил новые ранения в плечо, руку и голову, но снова вернулся на фронт. За время службы он стал младшим лейтенантом, после чего был уволен в запас.

За свою службу Рафис Нуриханов награжден медалями "За разминирование", "За участие в боевых действиях", Суворова, "Отличник боевых действий", "Участник СВО" и другими наградами.

Вернувшись домой, Нуриханов женился на своей возлюбленной и теперь участвует в проекте "Герои Башкортостана". Он планирует продолжить службу в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о другом военнослужащем из ХМАО - он вернулся в строй после того, как "умер" - мужчина очнулся в морге в мешке для трупов.

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