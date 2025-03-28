Стало известно об эшелонированной защите у танков будущего

Танки будущего получат эшелонированную защиту. Об этом РИА Новости стало известно от концерна «Уралвагонзавод».

«Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств», — заявили в компании.

В концерне заметили, что многоуровневая защита позволит выдержать более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и БПЛА, чем в настоящее время.

Там же добавили, что танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями, а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.

Также в компании заявили, что российские танки будущего получат увеличенный калибр пушки.