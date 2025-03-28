Российские войска уничтожили позиции ВСУ в трубе пересохшего канала

Российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трубе пересохшего канала «Северский Донец — Донбасс». Кадры украинских позиций, состоящих из трех уровней, показал в Telegram телеканал «Звезда».

«Первый слой — боевой, где несли боевое дежурство. Ниже углубление для ночлега и жизнедеятельности. Ну и третий — для генераторов», — приводятся в публикации слова командира 299-го парашютно-десантного полка.

Отмечается, что на созданном еще в 2017 году опорном пункте во время специальной военной операции находились советники из стран НАТО.

Ранее появились кадры, как российские военные взорвали в трубе на покровском направлении отказавшихся сдаваться солдат ВСУ. Украинские бойцы глушили российские дроны и шесть раз отказались сложить оружие.