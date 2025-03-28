ВС РФ атаковали цех по сборке БПЛА в Харьковской области

ВС РФ атаковали цех по производству БПЛА в Харьковской области. Об этом заявили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские дроны «Герань-2» ударили по цеху и складу Вооруженных сил Украины в Богодухове в Харьковской области. Для атаки использовались восемь беспилотников.

Дрон «Герань-2» является лицензионной копией иранского ударного БПЛА Shahed 136, которая производится непосредственно в России. Беспилотник оснащен блоком управления, использующим российскую навигационную систему ГЛОНАСС.

До этого ВС РФ при помощи роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области. На кадрах, представленных ведомством, видны роботы-камикадзе. Они заезжают в блиндажи противника, после чего происходит взрыв.

Недавно бойцы группировки «Север» уничтожили замаскированный украинский блиндаж с расчетом беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области. Блиндаж удалось обнаружить при помощи разведывательного дрона, после чего по месту дислокации противника был нанесен удар боевым беспилотником.