Российским танкам увеличат калибр

Российские танки будущего получат увеличенный калибр пушки. Об этом РИА Новости сообщили в концерне «Уралвагонзавод».

«Можно ожидать рост калибра танковых пушек и могущества танковых боеприпасов, придание новых качеств системам управления огнем», — заявили в компании.

Там же добавили, что танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями, а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.