Стало известно о «суете» в Херсоне после удара по поезду

В Херсоне началась «суета» после удара по поезду, используемому для снабжения группировки украинских войск.

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Об этом сообщает Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат». Отмечается, что были уничтожены несколько вагонов.

«Противник пытается оттянуть состав. Гражданский состав ушел в сторону Николаева. В центре началась суета», — говорится в публикации.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по группе военных ВСУ, прибывающих в Херсон. Он добавил, что после атаки на военный объект прибыло сразу несколько машин для вывоза раненых.

До этого стало известно, что российские войска артиллерийским ударом поразили скопление техники и бойцов ВСУ в занятом украинскими войсками Херсоне.