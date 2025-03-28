В Габоне назвали возможным размещение военной базы РФ в стране

Советник переходного президента Габона Олиги Нгемы Приват Нгомо назвал возможным размещение военной базы РФ в стране.

С таким заявлением он выступил в интервью для РИА Новости. При этом Нгомо подчеркнул, что сейчас говорить о размещении российских баз преждевременно.

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"Теперь такая возможность больше не исключается, в отличие от времен прежних режимов", - подчеркнул он.

16 марта президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема не исключил возможность размещения российских военных в стране при условии поступления такого предложения от Москвы. Нгема также заявил о готовности рассматривать сотрудничество с различными странами в сфере безопасности, включая Россию и Китай.

Кроме того он заявил, что страна приветствует продолжение работы французской военной миссии. 30 августа 2023 года группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны.

На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле. Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 год. Вечером 30 августа мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период.