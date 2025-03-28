Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили сотни единиц техники ВСУ

Операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили сотни единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с помощью FPV-дронов линейки «Ключ». Об этом ТАСС заявил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

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«FPV-дроны "Ключ 8" и "Ключ 10" — курская легенда. При их помощи было уничтожено свыше 200 единиц украинской бронетехники. В том числе была уничтожена натовская техника — американская БМП Bradley, турецкий бронетранспортер Kirpi», — рассказал он.

Он отметил, что операторы группы демонстрируют высокую результативность, добавив, что эта заслуга — заслуга не самого дрона, а людей, которые стоят за пультом управления.

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