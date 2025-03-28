Гусев раскрыл подробности попытки атаки свыше трех десятков БПЛА

Сухая трава загорелась в результате попытки атаки свыше трех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава», — сообщил губернатор.

По его информации, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Огонь, который возник в результате попытки атаки, потушили, добавил Гусев, подчеркнув, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.