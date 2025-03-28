В России назвали двух главных противников перемирия на Украине

Франция и Великобритания являются главными противниками прекращения огня на Украине. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла в беседе с РИА Новости.

По его словам, британские и французские власти, выступающие за продолжение боевых действий, могут попытаться сорвать соглашения об урегулировании конфликта. Эксперт отметил, что есть несколько причин агрессивной политики некоторых европейских лидеров в отношении России.

Он указал, что рейтинги британского премьер-министра Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона выросли на фоне воинственных заявлений.

«Для обоих непопулярных сейчас политиков это бальзам на душу», — считает политолог.

Кроме того, добавил он, европейские страны, прикрываясь «российской угрозой», разрабатывают грандиозные планы развития военной промышленности.

«В-третьих, их фактическое исключение из российско-американских переговоров заставляет искать варианты вновь привлечь к себе внимание», — подытожил Джаралла.

Ранее американская газета The Wall Street Journal рассказала, что Франция и Великобритания терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину. По ее данным, основное место в опасениях Европы занимает вопрос о том, будут ли США играть какую-то роль в поддержке европейского развертывания.