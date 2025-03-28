Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не намерен соблюдать соглашение по прекращению огня в Чёрном море в случае с военными кораблями.

По его словам, данное соглашение касается гражданского судоходства и портов.

«И что тоже очень важно, эта договорённость не распространяется на российские военные корабли», — цитирует Тихого украинское издание «СТРАНА.ua».

В Responsible Statecraft ранее утверждали, что Европа пытается сорвать сделку о прекращении огня в Чёрном море.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что работа с США по реализации договорённостей по Чёрному морю продолжится.