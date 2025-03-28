Минобороны Украины начало рекламировать подписание контракта в TikTok

Министерство обороны Украины начало рекламировать подписание контракта для молодежи от 18 до 24 лет через соцсеть TikTok. Об этом сообщает «Страна.ua».

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В рекламном ролике у девушек спрашивают, сколько должен зарабатывать мужчина. Они называют сумму около 1-2 миллионов гривен в год, после чего интервьюер говорит, что такую сумму можно заработать только в армии, подписав контракт.

Пользователи отреагировали на данную рекламу в основном негативно, назвав это «дискредитацией» армии.

Прежде украинское Минобороны решило привлечь молодежь в армию подпиской на Netflix сроком на 185 лет и 33 миллионами робуксов — валютой популярной у детей игровой онлайн-платформы Roblox.