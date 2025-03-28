В элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» возникли проблемы с обеспечением техникой из-за сокращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы. Об этом ТАСС рассказали представители подполья «Дозор».

«Наш дозорный в 155-й бригаде "Анны Киевской" ВСУ сообщает о больших проблемах с обеспечением военной техникой и вооружением», — отметили в подполье.

Так, у 1-й танковой роты танкового батальона войсковой части А5001 по штату и списку числятся десять танков Leopard, однако в строю находится лишь один. В 3-й танковой роте танкового батальона войсковой части А5001 по штату числятся десять танков Leopard, по списку — семь, в строю — ноль.

Ранее стало известно, что из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Пленный командир разведывательного взвода подразделения рассказал, что в бригаду набрали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.