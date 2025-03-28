ВСУ уличили в минировании электронных сигарет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют заминированные электронные сигареты в зоне спецоперации (СВО). В этом их уличил старший сапер отряда разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) ефрейтор Роман Меньшинин, передает ТАСС.

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«Бывает, что противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмет ее в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил», — сказал он.

По его словам, обращать внимание на такие мелочи он научился в ходе боевых действий в Сирии. При этом ВСУ, добавил сапер, нередко минируют аптечки.

Ранее сапер рассказал об оставленных ВСУ в Курской области «сюрпризах». «Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается» — рассказал он.